Зеленский в Верховной Раде представил «план победы» Украины. Что он содержит

Украина должна реализовать «план победы», чтобы заставить Россию взять участие в Саммите мира и быть готовой закончить войну. Об этом во время презентации «плана победы» Украины в Верховной Раде заявил президент Владимир Зеленский.
По его словам, план состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений.
«Пункт первый – геополитический. Пункты второй и третий – военные. Пункт четвертый – экономический. Пункт пятый «плана победы» – безопасность. Пункты рассчитаны по времени. Первые четыре – это время войны, чтобы ее завершить. Пятый пункт – на время после войны, чтобы обеспечить безопасность», – отметил Зеленский.
Первый пункт – приглашение в НАТО сейчас.
Второй пункт – оборона.
Третий пункт – сдерживание. Украина предлагает разместить на своей территории комплексный неядерный стратегический сдерживающий пакет, который будет достаточным для защиты Украины от любой военной угрозы со стороны России и сузит вариативность действий РФ.
Четвертый пункт – стратегический экономический потенциал. Украина предлагает США вместе с определенными партнерами, в частности из Евросоюза, заключить специальное соглашение по совместной защите имеющихся в Украине критических ресурсов, совместного инвестирования и использования соответствующего экономического потенциала. Также необходимо дополнить и усилить существующую систему экономического давления на Россию, а именно все санкции против РФ, ограничение цены на нефть, ограничение экспорта в Россию и другие меры давления.
Пятый пункт – послевоенный. После этой войны у Украины будет один из самых опытных и крупных военных контингентов. Этот украинский опыт должен быть использован для укрепления обороны НАТО и обеспечения безопасности в Европе. В случае согласия партнеров возможно замещение отдельных военных контингентов Вооруженных сил США, дислоцированных в Европе, украинскими подразделениями.
Второй, третий и четвертый пункты имеют тайные приложения, которые представили партнерам.
Напомним, что США не будут сбивать российские ракеты над Украиной из-за риска ядерной войны с РФ.