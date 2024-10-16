Зеленский в Верховной Раде представил «план победы» Украины. Что он содержит

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Украина должна реализовать «план победы», чтобы заставить Россию взять участие в Саммите мира и быть готовой закончить войну. Об этом во время презентации «плана победы» Украины в Верховной Раде заявил президент Владимир Зеленский.



По его словам, план состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений.



«Пункт первый – геополитический. Пункты второй и третий – военные. Пункт четвертый – экономический. Пункт пятый «плана победы» – безопасность. Пункты рассчитаны по времени. Первые четыре – это время войны, чтобы ее завершить. Пятый пункт – на время после войны, чтобы обеспечить безопасность», – отметил Зеленский.

Первый пункт – приглашение в НАТО сейчас.



Второй пункт – оборона.

1) Успешное продолжение операций Сил обороны Украины в определенных районах российской территории, чтобы не допустить «буферных зон» на украинской территории;

2) уничтожение наступательного потенциала России на оккупированной территории Украины;

3) помощь партнеров в комплектовании бригад резерва для ВСУ;

4) вывод украинской ПВО на уровень, достаточный для защиты городов и сел от российских ракет и дронов, а также совместные защитные операции с партнерами для уничтожения российских ракет и дронов над Украиной;

5) расширение операций с применением украинских ракет и дронов, а также инвестиции в расширение их производства в Украине;

6) снятие партнерами ограничений на применение дальнобойного оружия на всей оккупированной территории Украины и на территории РФ и предоставление Украине соответствующих дальнобойных ракет, дронов и других средств поражения;

7) предоставление Украине в реальном времени спутниковых данных и данных, получаемых другими средствами разведки.

Третий пункт – сдерживание. Украина предлагает разместить на своей территории комплексный неядерный стратегический сдерживающий пакет, который будет достаточным для защиты Украины от любой военной угрозы со стороны России и сузит вариативность действий РФ.



Четвертый пункт – стратегический экономический потенциал. Украина предлагает США вместе с определенными партнерами, в частности из Евросоюза, заключить специальное соглашение по совместной защите имеющихся в Украине критических ресурсов, совместного инвестирования и использования соответствующего экономического потенциала. Также необходимо дополнить и усилить существующую систему экономического давления на Россию, а именно все санкции против РФ, ограничение цены на нефть, ограничение экспорта в Россию и другие меры давления.



Пятый пункт – послевоенный. После этой войны у Украины будет один из самых опытных и крупных военных контингентов. Этот украинский опыт должен быть использован для укрепления обороны НАТО и обеспечения безопасности в Европе. В случае согласия партнеров возможно замещение отдельных военных контингентов Вооруженных сил США, дислоцированных в Европе, украинскими подразделениями.



Второй, третий и четвертый пункты имеют тайные приложения, которые представили партнерам.

Напомним, что США не будут сбивать российские ракеты над Украиной из-за риска ядерной войны с РФ.