В Подмосковье неизвестный расстрелял авто с заместителем командира воинской части

Участника войны с Украиной застрелили в Подмосковье. Фото: Baza

В Подмосковье неизвестный расстрелял участника войны с Украиной, прибывшего неделю назад домой. Об этом сообщает прокремлевское агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В свою очередь, издание Baza сообщает, что 44-летнего полковника Никиту К. застрелили на дороге в деревне Меленки. Убийца тоже был на машине и стрелял из окна.

«В автомобиль погибшего попали три пули, джип застрял в заборе. Стрелявшему удалось скрыться с места преступления, его сейчас ищут», — говорится в сообщении.

Следком возбудил уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия.

По версии следствия, 16 октября около 9 часов неизвестный, находясь в автомобиле на грунтовой дороге в деревне Меленки, выстрелил не менее трёх раз в боковое окно водительской двери автомобиля. В результате мужчина скончался на месте.