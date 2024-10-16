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У Підмосков'ї невідомий розстріляв авто із заступником командира військової частини

16 жовтня 2024, 16:42

У Підмосков'ї невідомий розстріляв авто із заступником командира військової частини

Учасника війни з Україною застрелили у Підмосков'ї. Фото: Baza Учасника війни з Україною застрелили у Підмосков'ї. Фото: Baza

У Підмосков'ї невідомий розстріляв учасника війни з Україною, який тиждень тому прибув додому. Про це повідомляє прокремлівська агенція ТАСС із посиланням на правоохоронні органи.

У свою чергу, видання Baza повідомляє, що 44-річного полковника Микиту К. застрелили на дорозі в селі Меленки. Вбивця теж був на машині і стріляв із вікна.

«В автомобіль загиблого потрапили три кулі, джип застряг у паркані. Стрілку вдалося втекти з місця злочину, його зараз шукають», — йдеться у повідомленні.

Слідком порушив кримінальну справу за фактом вбивства та незаконного обігу зброї.

За версією слідства, 16 жовтня близько 9 години ранку невідомий, перебуваючи в автомобілі на ґрунтовій дорозі в селі Меленки, вистрілив не менше трьох разів у бічне вікно водійських дверей автомобіля. Внаслідок цього чоловік помер на місці.

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