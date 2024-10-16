Австралия анонсировала передачу Украине полсотни танков Abrams

Австралия передаст танки. Фото: Википедия

Десятки австралийских танков Abrams будут отправлены в Украину в рамках пакета военной поддержки стоимостью 245 миллионов долларов. Идет речь о 49 танков. Об этом передает АВС.



«Мы стоим плечом к плечу с Украиной в ее борьбе против незаконного вторжения России. Эти танки обеспечат большую огневую мощь и мобильность Вооруженным силам Украины и дополнят поддержку, оказываемую нашими партнерами украинским бронетанковым бригадам. Австралия неизменно поддерживает Украину», — заявил министр оборонной промышленности Пэт Конрой.



Справка



Abrams — основной боевой танк 3-го поколения производства США. Он назван в честь генерала Крейтона Абрамса, командующего вооруженными силами США во Вьетнаме в 1968-72 г.г.



Abrams находится на вооружении армии США с 1980 года, однако до сих пор используется американцами во всех военных операциях, подвергаясь постоянной модернизации. В США планируют продлить срок службы танка до 2050 года.



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