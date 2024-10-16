Австралія анонсувала передачу Україні півсотні танків Abrams

Австралія передасть танки Фото: Вікіпедія

Десятки австралійських танків Abrams буде відправлено до України в рамках пакету військової підтримки вартістю 245 мільйонів доларів. Йдеться про 49 танків. Про це повідомляє АВС.



«Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною в її боротьбі проти незаконного вторгнення Росії. Ці танки забезпечать велику вогневу міць та мобільність Збройним силам України та доповнять підтримку, яку надають наші партнери українським бронетанковим бригадам. Австралія незмінно підтримує Україну», — заявив міністр оборонної промисловості Пет Конрой.



Довідка



Abrams — основний бойовий танк 3-го покоління виробництва США. Він названий на честь генерала Крейтона Абрамса, командувача збройних сил США у В'єтнамі в 1968-72 р.р.



Abrams знаходиться на озброєнні армії США з 1980 року, проте досі використовується американцями у всіх військових операціях, зазнаючи постійної модернізації. У США планують продовжити термін служби танка до 2050 року.



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