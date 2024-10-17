Армия РФ за сутки 10 раз ударила по населенным пунктам Донетчины: в ОВА показали последствия

Россияне атаковала Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты за минувшие сутки, 16 октября, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак повреждены дома. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — говорится в сообщении.



Покровский район. В Курахово повреждены многоэтажки и частные дома; в Горняке разрушены 2 дома; в Кураховке ранен человек. В Покровске повреждены 16 домов.



Краматорский район. В Николаевке Константиновской громады ранен человек, повреждены админздание, дом и автомобиль. В Романовке Ильиновской громады повреждены 4 объекта.



Бахмутский район. В Северске повреждены 2 дома. В Часовоярской громаде ранен человек, повреждены 13 частных домов, многоэтажка и инфраструктурный объект.



Ранее мы писали, что 17 октября российская армия атаковала украинскую столицу ударными дронами-камикадзе. В Деснянском районе был обнаружен обломок беспилотника на территории детского сада.