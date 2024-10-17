Армія РФ за добу 10 разів вдарила по населених пунктах Донеччини: в ОВА показали наслідки

Росіяни атакувала Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 16 жовтня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — йдеться у повідомленні.



Покровський район. У Кураховому пошкоджено багатоповерхівки і приватні будинки; у Гірнику зруйновано 2 будинки; у Курахівці поранено людину. У Покровську пошкоджено 16 будинків.



Краматорський район. У Миколаївці Костянтинівської громади поранено людину, пошкоджено адмінбудівлю, будинок і автівку. У Романівці Іллінівської громади пошкоджено 4 об'єкти.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді поранено людину, пошкоджені 13 приватних будинків, багатоповерхівка і інфраструктурний об'єкт.



Раніше ми писали, що 17 жовтня російська армія атакувала українську столицю ударними дронами-камікадзе. У Деснянському районі було виявлено уламок безпілотника на території дитячого садка.