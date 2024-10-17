Разведывали стратегически важные объекты «Укрзалізниці»: СБУ обезвредила агентурную сеть ФСБ на Донетчине

Задержанный агент ФСБ. Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала агентурную сеть ФСБ, которая разведывала локации Сил обороны Украины и стратегически важные объекты «Укрзалізниці». Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



По результатам спецоперации на Донетчине и в Одессе задержали троих российских агентов. Ими оказались жительница Краматорска и двое одесситов, которые поддерживали РФ.



По инструкции ФСБ они обходили свои города, где скрыто фиксировали узловые железнодорожные станции, задействованные в переправке тяжелых вооружений и боеприпасов на фронт. Дополнительной задачей для агента из Донецкой области было выявление позиций украинских войск, которые держат оборону на Краматорском направлении. Для этого женщина объезжала населенные пункты вблизи передовой и расспрашивала разведывательную информацию у местных жителей во время бытовых разговоров.



Полученные сведения агенты через мессенджер передавали своему российскому куратору в виде меток на Гугл-картах с подробным описанием.



Сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность фигурантов и задержали их по месту жительства. При обысках у агентов изъяли мобильные телефоны, которые они использовали для коммуникации с российским куратором.



Следователи Службы безопасности сообщили двум фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Уголовного кодекса Украины. Преступные действия еще одного фигуранта квалифицировали по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.



В настоящее время все трое находятся под стражей. Им грозит от 12 лет до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в сентябре СБУ задержала агента ФСБ среди офицеров ВСУ, которому обещали миллион рублей за координаты украинских позиций под городом Покровск Донецкой области.