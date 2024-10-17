Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Разведывали стратегически важные объекты «Укрзалізниці»: СБУ обезвредила агентурную сеть ФСБ на Донетчине

17 октября 2024, 17:22

Разведывали стратегически важные объекты «Укрзалізниці»: СБУ обезвредила агентурную сеть ФСБ на Донетчине

Задержанный агент ФСБ. Фото: СБУ Задержанный агент ФСБ. Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала агентурную сеть ФСБ, которая разведывала локации Сил обороны Украины и стратегически важные объекты «Укрзалізниці». Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По результатам спецоперации на Донетчине и в Одессе задержали троих российских агентов. Ими оказались жительница Краматорска и двое одесситов, которые поддерживали РФ.

По инструкции ФСБ они обходили свои города, где скрыто фиксировали узловые железнодорожные станции, задействованные в переправке тяжелых вооружений и боеприпасов на фронт. Дополнительной задачей для агента из Донецкой области было выявление позиций украинских войск, которые держат оборону на Краматорском направлении. Для этого женщина объезжала населенные пункты вблизи передовой и расспрашивала разведывательную информацию у местных жителей во время бытовых разговоров.

Полученные сведения агенты через мессенджер передавали своему российскому куратору в виде меток на Гугл-картах с подробным описанием.

Сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность фигурантов и задержали их по месту жительства. При обысках у агентов изъяли мобильные телефоны, которые они использовали для коммуникации с российским куратором.

Следователи Службы безопасности сообщили двум фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Уголовного кодекса Украины. Преступные действия еще одного фигуранта квалифицировали по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время все трое находятся под стражей. Им грозит от 12 лет до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в сентябре СБУ задержала агента ФСБ среди офицеров ВСУ, которому обещали миллион рублей за координаты украинских позиций под городом Покровск Донецкой области.

ТЕГИ

Места
Одесса Донецкая область Краматорское направление
Организации
Фсб Укрзалізниця
Прочее
Война Позиции Станции Вооружение агентурная сеть

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:10
Оккупанты открыли часть трассы, которая свяжет Ростов с Мариуполем: они назвали это «соединением исторических регионов РФ»
12:45
В оккупированном Крыму «национализировали» предприятие ПАО «Севастопольгаз»
09:41
Армия РФ продвинулась возле четырех населенных пунктов Донецкой области — DeepState
07:38
Из оккупации в Украину вернули еще двух женщин
23:20
Горловка снова атакована беспилотниками: 1 мужчина погиб, 4 — ранены
23:00
Главное за день: Зеленский показал «план победы». США не будет защищать небо Украины
16:32
«ДНР» хочет продавать донецкие предприятия российским «инвесторам» после восстановления
15:50
Партизаны обнаружили секретное место дислокации оккупантов в Горловке
12:11
За два месяца РФ захватила в 5,5 больше территории Украины, чем за весь 2023 год — аналитики
11:41
ВСУ будут вынуждены оставить Селидово, чтобы избежать окружения — аналитик BILD
10:38
«Новости Донбасса» — в мобильном браузере Ceno: Теперь нас можно читать в оккупации без VPN
10:10
«Залог безопасности»: на оккупированной Луганщине детей учат, как «правильно» общаться с военными РФ – ОВА
23:18
Главное за день: Военные КНДР сбежали с фронта. Гуманитарный кризис в Лисичанске
23:04
На оккупированной Донетчине 48 детей поместили в психиатрические лечебницы из-за «радикализма»
17:30
«ДНР» заявила о ранении пяти жителей Горловки
12:50
«Жизнь практически остановилась»: в оккупированном Лисичанске жители отдаленных районов остаются без воды, тепла и связи – ОВА
11:33
У кафе возле оккупированного Енакиево нашли мощную авиабомбу
11:07
На оккупированной Луганщине россияне усиленно проверяют мужчин: в ОВА объяснили, с чем это связано
10:58
Производство стали в Украине может сократиться вдвое в случае потери Покровска
10:35
Российские войска подошли на 2 километра к городу Курахово Донецкой области — аналитик BILD
все новости
18:01
«Всего несколько недель»: Украина всерьез рассматривает возможность восстановления ядерного оружия – Bild
17:22
Разведывали стратегически важные объекты «Укрзалізниці»: СБУ обезвредила агентурную сеть ФСБ на Донетчине
16:50
РФ ударила по Днепропетровщине из артиллерии: трое пострадавших
16:33
Вооруженным Силам Украины доверяет 91,5% опрошенных граждан
16:31
Вдова Сергея Сивохо подтвердила, что шоумена похоронили в Донецке
16:10
Полномасштабная война в Украине продится еще как минимум два года — BILD
16:10
Оккупанты открыли часть трассы, которая свяжет Ростов с Мариуполем: они назвали это «соединением исторических регионов РФ»
15:40
Или у Украины будет ядерное оружие, или НАТО — Зеленский
15:36
Более 60 млн гривен было направлено на нужды подразделений, которые защищают Донетчину
14:46
В Волновахском районе спасатели разгрузили и доставили 9 000 кг гуманитарного груза
14:22
Российские войска атаковали энергообъекты в пяти областях — Минэнерго
13:59
На Торецком направлении операторы БПЛА уничтожили пехоту и технику оккупантов
13:50
Военнослужащих РФ начали обучать пользоваться северокорейскими САУ
13:43
Оккупанты сбрасывают взрывчатку на машины, в том числе «скорые» и «маршрутки» — Прокудин
12:53
ВСУ отбили очередной штурм российских войск в районе Михайловки
12:45
В оккупированном Крыму «национализировали» предприятие ПАО «Севастопольгаз»
12:13
В Донецкой областной прокуратуре заработал отдел организации поддержки потерпевших и свидетелей
11:59
В Беларусь впервые за 1,5 года прилетел транспортный самолет Ан-124 ВКС РФ
11:32
Боеспособную эскадрилью F-16 Украина получит на месяцы позже, чем планировалось — WSJ
11:25
Уникальная ликвидация: украинский FPV-дрон сбил два российских БпЛА
все новости
ВИДЕО
Зеленский заявил, что Украине нужно ядерное оружие или вступление в НАТО. Фото: кадр из видео Или у Украины будет ядерное оружие, или НАТО — Зеленский
17 октября, 15:40
Операторы БПЛА уничтожили технику россиян на Донетчине. Фото: Нацполиция На Торецком направлении операторы БПЛА уничтожили пехоту и технику оккупантов
17 октября, 13:59
Оккупанты сбрасывают взрывчатку на автомобили, включая «скорые». Фото: ГСЧС Херсонщины Оккупанты сбрасывают взрывчатку на машины, в том числе «скорые» и «маршрутки» — Прокудин
17 октября, 13:43
ВСУ отбили штурм войск РФ в районе Михайловки. Фото: кадр из видео ВСУ отбили очередной штурм российских войск в районе Михайловки
17 октября, 12:53
В оккупированном Крыму «национализировали» предприятие ПАО «Севастопольгаз» В оккупированном Крыму «национализировали» предприятие ПАО «Севастопольгаз»
17 октября, 12:45
Украинский FPV-дрон сбил Zala и «Ланцет». Фото: кадр из видео Уникальная ликвидация: украинский FPV-дрон сбил два российских БпЛА
17 октября, 11:25
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор