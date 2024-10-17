Розвідували стратегічно важливі об'єкти «Укрзалізниці»: СБУ знешкодила агентурну мережу ФСБ на Донеччині

Затриманий агент ФСБ. Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала агентурну мережу ФСБ, яка розвідувала локації Сил оборони України та стратегічно важливі об'єкти «Укрзалізниці». Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



За результатами спецоперації на Донеччині та в Одесі затримали трьох російських агентів. Ними виявилися мешканка Краматорська та двоє одеситів, які підтримували РФ.



За інструкцією ФСБ вони обходили свої міста, де приховано фіксували вузлові залізничні станції, задіяні у переправленні важких озброєнь та боєприпасів на фронт. Додатковим завданням агента з Донецької області було виявлення позицій українських військ, які тримають оборону на Краматорському напрямку. Для цього жінка об'їжджала населені пункти поблизу передової та розпитувала розвідувальну інформацію у місцевих мешканців під час побутових розмов.



Отримані відомості агенти через месенджер передавали своєму російському куратору у вигляді міток на Гугл-картах з докладним описом.



Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність фігурантів та затримали їх за місцем проживання. Під час обшуків у агентів вилучили мобільні телефони, які вони використовували для комунікації з російським куратором.



Слідчі Служби безпеки повідомили двом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Кримінального кодексу України. Злочинні дії ще одного фігуранта кваліфікували за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.



Наразі всі троє перебувають під вартою. Їм загрожує від 12 років до довічного позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у вересні СБУ затримала агента ФСБ серед офіцерів ЗСУ, якому обіцяли мільйон рублів за координати українських позицій під містом Покровськ Донецької області.