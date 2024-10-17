Украинские десантники отбили массированную атаку войск РФ на Кураховском направлении: в ВСУ показали видео

Колонна российской бронетехники на Кураховском направлении. Фото: кадр из видео

27 бронемашин с пехотой при поддержке шести танков выехали для прорыва обороны 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе села Константиновка Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе 79-й ОДШБр.



Украинские воины встретили оккупантов прицельным огнем еще далеко на подступах к передовым позициям. В ходе боя уничтожены 11 бронемашин с десантом и три танка. Еще три бронемашины и танк повреждены. Также десантникам ВСУ удалось подбить достаточно редкую боевую машину поддержки танков «Терминатор». Ликвидированы 36 российских военных, еще 37 – получили ранения.

Напомним, что спецназ ГУР освободил лесной массив и уничтожил почти полк армии РФ на севере Харьковщины.