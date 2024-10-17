Українські десантники відбили масовану атаку військ РФ на Курахівському напрямку: у ЗСУ показали відео

Колона російської бронетехніки на Курахівському напрямку. Фото: кадр із відео

27 бронемашин з піхотою за підтримки шести танків виїхали для прориву оборони 79-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ в районі села Костянтинівка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі 79-ї ОДШБр.



Українські воїни зустріли окупантів прицільним вогнем ще далеко на підступах до передових позицій. У ході бою знищені 11 бронемашин з десантом та три танки. Ще три бронемашини та танк пошкоджені. Також десантникам ЗСУ вдалося підбити досить рідкісну бойову машину підтримки танків «Термінатор». Ліквідовані 36 російських військових, ще 37 – отримали поранення.

Нагадаємо, що спецназ ГУР звільнив лісовий масив та знищив майже полк армії РФ на півночі Харківщини.