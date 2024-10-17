Австралия объявила о передаче Украине почти полсотни танков Abrams

Танк Abrams. Фото: General Dynamics

Австралия объявила о передаче Украине 49 танков M1A1 Abrams. Об этом сообщили в правительстве Австралии.



Этот последний пакет военной помощи, оцененный примерно в 245 миллионов долларов, увеличит огневую мощь и мобильность Вооруженных сил Украины, а также дополнит поддержку партнеров украинских бронетанковых бригад.



Благодаря этому объявлению общая стоимость австралийской военной помощи Украине с начала полномасштабного вторжения России превысила 1,3 миллиарда долларов, а общая поддержка – более 1,5 миллиарда долларов.



Как было объявлено в январе 2022 года, австралийская армия решила заменить танки M1A1 Abrams на более новые машины M1A2.

Напомним, что Норвегия в ближайшее время передаст Украине шесть истребителей F-16.