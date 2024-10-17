Австралія оголосила про передачу Україні майже пів сотні танків Abrams

Танк Abrams. Фото: General Dynamics

Австралія оголосила про передачу Україні 49 танків M1A1 Abrams. Про це повідомили в уряді Австралії.



Цей останній пакет військової допомоги, оцінений приблизно у 245 мільйонів доларів, збільшить вогневу міць та мобільність Збройних сил України, а також доповнить підтримку партнерів українських бронетанкових бригад.



Завдяки цьому оголошенню загальна вартість австралійської військової допомоги Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії перевищила 1,3 мільярда доларів, а загальна підтримка – понад 1,5 мільярда доларів.



Як було оголошено у січні 2022 року, австралійська армія вирішила замінити танки M1A1 Abrams на новіші машини M1A2.

Нагадаємо, що Норвегія найближчим часом передасть Україні шість винищувачів F-16.