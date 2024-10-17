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Норвегия в ближайшее время передаст Украине шесть истребителей F-16

17 октября 2024, 19:28

Норвегия в ближайшее время передаст Украине шесть истребителей F-16

Истребитель F-16. Фото: Lockheed Martin Истребитель F-16. Фото: Lockheed Martin

Во время Совета Украина-НАТО министр обороны Украины Рустем Умеров провел двусторонние переговоры с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Граммом. Об этом сообщил сам Умеров.

По словам Умерова, они обсудили текущую ситуацию на фронте и потребности Украины, в частности в дальнобойном оружии.

«Достигли конкретных договоренностей по укреплению нашей противовоздушной обороны. Отдельный фокус – авиационная составляющая. В частности, усиление наших возможностей истребителями F-16. Норвегия продолжит поддержку и предоставит Украине шесть самолетов в ближайшее время», – рассказал глава Минобороны.

Напомним, что Германия вместе с тремя странами НАТО готовит для Украины большой пакет военной помощи.

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