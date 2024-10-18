Десантники ВСУ отбили массированный штурм армии РФ на Донетчине: уничтожены пять танков и 10 БМП

Колонна российской бронетехники на Донетчине. Фото: кадр из видео

Российские войска предприняли попытки штурма позиций 46-й аэромобильной бригады ВСУ в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе 46-й ОАЭМБр.



Оккупанты выдвинулись по нескольким направлениям и двумя волнами. В общей сложности россияне задействовали 33 единицы техники. За день силы беспилотных систем и артиллерия уничтожили пять танков и 10 БМП. Еще три боевые бронированные машины и БМП повреждены.

Напомним, что украинские десантники отбили массированную атаку войск РФ на Кураховском направлении.