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«Пока боеприпасы есть, мы будем дальше поражать цель». Как десантники из Донетчины запускают дроны в тыл армии РФ

18 октября 2024, 18:39

«Пока боеприпасы есть, мы будем дальше поражать цель». Как десантники из Донетчины запускают дроны в тыл армии РФ

Военнослужащий 81-й аэромобильной бригады ВСУ с дроном «Лелека». Фото: «Новости Донбасса». Военнослужащий 81-й аэромобильной бригады ВСУ с дроном «Лелека». Фото: «Новости Донбасса».

Разведывательная рота 81-й аэромобильной бригады ВСУ при помощи чешско-украинского дрона «Лелека» делает до 10 вылетов в день. Об этом говорится в сюжете «Новостей Донбасса».

Военнослужащий 81-й ОАЭМБр Антон рассказывает, как бойцы из его роты ведут боевую работу.

«Выявили, получается, огневые позиции танка, который работает по нашим позициям. Вошли во взаимодействие с нашей артиллерией, ждем пока расчет наведется и будем приступать к работе по уничтожению огневого средства, такого как танк», – отметил боец.

Антон, как и его побратимы из разведроты 81-й бригады, родом из Донецкой области. Сейчас они стараются не допустить продвижения российских войск вглубь украинской территории. Поэтому с помощью дрона ведут разведку в окрестностях Северскодонецка и Лисичанска Луганской области.

Боец показывает на экране, откуда были выходы.

«Мы подлетели поближе, цель подтвердили. Сейчас будем отрабатывать по цели. Вон видишь, справа дымок поднимается? Сейчас мы ведем огневое воздействие на обнаруженный танк. Пока у нас обстановка позволяет дальше проводить корректировку, то есть мы сейчас летаем вокруг цели, будут еще повторные выстрелы. Пока у нас небо чистое, пока боеприпасы есть, мы будем дальше поражать нашу цель. Пока не попадем куда нужно», – сказал военнослужащий.

После подобных пристрелочных выстрелов артиллеристы проводят корректировку и уже со второго раза пытаются поразить цель. Однако как только разведчики понимают, что их задачи выполнены, они садят БПЛА в безопасной зоне.

По словам военнослужащего 81-й бригады Вадима, такая работа для них – обычная и рутинная.

«Таких вылетов может быть за день до 10. На сегодня выполнили, сейчас поменяем батарею и будем ждать новых указаний», – сказал он.

Под рутиной Вадим подразумевает корректировку огня, выявление позиций оккупантов, их техники и передачу всех этих точек на экраны смежных подразделений. Делают они это все при помощи чешско-украинского дрона «Лелека». Такой БПЛА может летать на 90 километров от точки пуска и держаться в воздухе до четырех часов.

Вадим отметил, что среди бойцов этот дрон также называют «лимузин».

«Из-за своих больших размеров по сравнению с первой моделью «Лелеки». В принципе все то же самое: целевое назначение, камера, через которую мы ведем наблюдение. И соответственно начинка, она прошла модернизацию. Какие-то проблемы устранились, какие-то нет. Но в принципе аппарат рабочий, можно на нем работать», – утверждает воин.

Вадим в армии служит по контракту с 2021 года. С началом полномасштабного российского вторжения два месяца был в пешей разведгруппе.

Он рассказал, что потом получил травму и тогда его уже перевели на коптеры.

«На коптерах я работал два года. Богородичное, Святогорск, потом сама Белогоровка. И недавно получил минно-взрывную травму, начались проблемы со слухом, частично потерял слух. Но так как я уже обучен на "Лелеке", являюсь пилотом, то продолжаю работать на "Лелеке "», – подчеркнул Вадим.

С началом Курской операции для этих разведчиков должно было стать меньше работы, но противник так и не прекратил свои накаты на Белогоровку Луганской области.

Вадим говорит, что ничего в принципе не поменялось.

«Противник как был хорошо оснащен, подготовлен, таким он и остался. В принципе очень сильно не дают жизни их FPV расчеты. Большое количество FPV. Сбросы точно также, то есть у них количественное преимущество по сравнению с нами. И то же самое – в крыльях. Их больше и не намного они качественнее. Те же «Орланы, «Залы» и прочее», – резюмировал военный.

Несмотря на продолжающееся давление со стороны оккупационных войск, уроженцы Донецкой области ежедневно стараются не дать прорвать линию обороны и наоборот оттеснить врага к границам 1991 года. Ведь за их спинами семьи и родная земля.

Напомним, что «Новости Донбасса» рассказывали истории украинских защитников из Донецкой области, которые разрушают российскую пропаганду.

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