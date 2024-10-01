Герои Донбасса, которые разрушают пропаганду РФ. Истории украинских защитников из Донецкой области

Украинские защитники. Фото: 81-я аэромобильная бригада ВСУ

День защитников и защитниц Украины, который отмечается 1 октября, стал особенно важным после начала полномасштабного российского вторжения. Об этом говорится в сюжете «Новостей Донбасса».



По словам военнослужащего 81-й аэромобильной бригады ВСУ Дмитрия, войну он застал еще в 2014 году, поскольку родом из Донецкой области.



«У меня отец пошел защищать страну в то время. Тогда было его время, так сказать. Пошел защищать свою землю в составе батальона спецназначения «Донбасс». И с того момента, я и мой брат, мы для себя решили, что нам придется это продолжать», – отметил воин.



Российская пропаганда сформировала массу стереотипов относительно жителей Донбасса. Но истории бойцов Сил обороны Украины родом из Донецкой области ломают эту пропагандистскую картинку.



Как отметил Дмитрий, они надеялись, что война закончится в 2014 году.



«Но пришло наше совершеннолетие – что его, что мое. Мы решили для себя, что тоже необходимо идти и делать это. Если они не смогли закончить это, то придется еще и нам заканчивать», – заявил он.



Бойцы ВСУ – это те, кто отдает ради защиты страны самое дорогое: свои жизни и свое здоровье.



Военнослужащий ТЦК и СП Андрей Аскеров рассказал, что боец из его взвода подорвался на противопехотной мине.



«С командиром пошли к нему оказывать первую помощь, турникеты, уколы. А второй парень с моего подразделения получил осколочное ранение лица. Я уже самостоятельно пошел к нему оказывать помощь. Не дойдя до него три шага, наступил также на противопехотную мину», – сказал Аскеров.



Теперь Андрей учится жить с протезом. Но, несмотря ни на что, военные не сдаются и не отступают. И даже продолжают испытывать себя на прочность в «Играх Непокоренных».



Так, военнослужащий 81 ОАЭМБр Дмитрий представлял родную Донецкую область в «Играх Непокоренных».



«Я не могу сказать, что я туда прям рвался, что я прям очень хотел. Поскольку я сам по себе сдержанный человек, стараюсь в такое не лезть, но мне мой тренер сказал: «Почему ты упускаешь такой шанс себя испытать, что тебе мешает? Ты со мной занимаешься плаванием, я тебя обучаю. Ты не такой и плохой в этом ученик. Давай попробуем, может у тебя что-то и выйдет». Представлял я вид спорта плавание. Не могу сказать, что я долго им занимался, на самом деле нет. Занимался я всего два месяца. Но за счет своего упрямства, за счет характера получались довольно неплохие результаты», – подчеркнул боец.



Ввиду того, что военнослужащий ТЦК и СП Андрей Аскеров уже 20 лет занимается волейболом, он также получил приглашение на эти соревнования.



«Когда-то давным-давно после ранения мне звонили, предлагали приехать на сборы сборной Украины по волейболу сидя. Я военный, я не могу свободно двигаться по Украине, где-то постоянно отпрашиваться на какие-то сборы или что-то еще. Я пообещал, что когда все закончится и меня из армии уволят, я, возможно, попробую. Но не факт, так как некоторое время я стараюсь научиться играть на двух лапах», – рассказал он.



Продолжая подавать пример несокрушимости вдали от линии фронта, Андрей тренирует детей родного города Доброполье.



Скажите сегодня спасибо тем, кто защищал и продолжает защищать Украину каждый день на фронте, а также является поддержкой в тыловых районах.

Напомним, что Украина успешно испытала новую баллистическую ракету.