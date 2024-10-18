«Поки боєприпаси є, ми далі вражатимемо ціль». Як десантники з Донеччини запускають дрони в тил армії РФ

Військовослужбовець 81-ї аеромобільної бригади ЗСУ з дроном «Лелека». Фото: «Новини Донбасу»

Розвідувальна рота 81-ї аеромобільної бригади ЗСУ за допомогою чесько-українського дрона «Лелека» робить до 10 вильотів на день. Про це йдеться у сюжеті «Новин Донбасу».



Військовослужбовець 81-ї ОАЕМБр Антон розповідає, як бійці з його роти ведуть бойову роботу.



«Виявили, виходить, вогневі позиції танка, який працює по наших позиціях. Увійшли у взаємодію з нашою артилерією, чекаємо поки розрахунок наведеться і приступатимемо до роботи зі знищення вогневого засобу, такого як танк», – зазначив боєць.



Антон, як і його побратими з розвідроти 81-ї бригади, родом із Донецької області. Наразі вони намагаються не допустити просування російських військ углиб української території. Тому за допомогою дрону ведуть розвідку на околицях Сіверськодонецька та Лисичанська Луганської області.



Боєць показує на екрані, звідки були виходи.



«Ми підлетіли ближче, ціль підтвердили. Зараз відпрацьовуватимемо по цілі. Он бачиш, праворуч димок підіймається? Зараз ми ведемо вогневий вплив на виявлений танк. Поки у нас ситуація дозволяє далі проводити коригування, тобто ми зараз літаємо навколо цілі, будуть ще повторні постріли. Поки у нас небо чисте, поки боєприпаси є, ми далі вражатимемо нашу ціль. Поки не влучимо куди треба», – сказав військовослужбовець.

Після таких пристрілювальних пострілів артилеристи проводять коригування і вже з другого разу намагаються вразити ціль. Однак, як тільки розвідники розуміють, що їх завдання виконано, вони садять БПЛА в безпечній зоні.



За словами військовослужбовця 81-ї бригади Вадима, така робота для них – звичайна та рутинна.



«Таких вильотів може бути за день до 10. На сьогодні виконали, зараз поміняємо батарею і чекатимемо нових вказівок», – сказав він.



Під рутиною Вадим має на увазі коригування вогню, виявлення позицій окупантів, їхньої техніки та передачу всіх цих точок на екрани суміжних підрозділів. Роблять вони це за допомогою чесько-українського дрона «Лелека». Такий БПЛА може літати на 90 кілометрів від точки пуску та триматись у повітрі до чотирьох годин.



Вадим зазначив, що серед бійців цей дрон також називають «лімузин».



«Через свої великі розміри в порівнянні з першою моделлю «Лелеки». У принципі все те саме: цільове призначення, камера, через яку ми ведемо спостереження. І відповідно начинка, вона пройшла модернізацію. Якісь проблеми усунули, якісь ні. Але в принципі апарат робочий, можна на ньому працювати», – стверджує воїн.

Вадим в армії служить за контрактом із 2021 року. З початком повномасштабного російського вторгнення два місяці був у пішій розвідгрупі.



Він розповів, що потім отримав травму і тоді його вже перевели на коптери.



«На коптерах я працював два роки. Богородичне, Святогірськ, потім сама Білогорівка. І нещодавно зазнав мінно-вибухової травми, почалися проблеми зі слухом, частково втратив слух. Але оскільки я вже навчений на "Лелеці", є пілотом, то продовжую працювати на "Лелеці"», - підкреслив Вадим.



З початком Курської операції для цих розвідників мало стати менше роботи, але противник так і не припинив свої накати на Білогорівку Луганської області.



Вадим каже, що нічого в принципі не змінилося.



«Противник як був добре оснащений, підготовлений, таким він і залишився. У принципі дуже сильно не дають життя їх FPV розрахунки. Велика кількість FPV. Скиди так само, тобто у них кількісна перевага в порівнянні з нами. І те саме – у крилах. Їх більше і не набагато вони якісніші. Ті самі «Орлани, «Зали» та інше», – резюмував військовий.



Попри тиск з боку окупаційних військ, уродженці Донецької області щодня намагаються не дати прорвати лінію оборони й навпаки відтіснити ворога до кордонів 1991 року. Адже за їхніми спинами родини та рідна земля.

Нагадаємо, що «Новини Донбасу» розповідали історії українських захисників із Донецької області, які руйнують російську пропаганду.