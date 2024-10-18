Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

«Поки боєприпаси є, ми далі вражатимемо ціль». Як десантники з Донеччини запускають дрони в тил армії РФ

18 жовтня 2024, 18:39

«Поки боєприпаси є, ми далі вражатимемо ціль». Як десантники з Донеччини запускають дрони в тил армії РФ

Військовослужбовець 81-ї аеромобільної бригади ЗСУ з дроном «Лелека». Фото: «Новини Донбасу» Військовослужбовець 81-ї аеромобільної бригади ЗСУ з дроном «Лелека». Фото: «Новини Донбасу»

Розвідувальна рота 81-ї аеромобільної бригади ЗСУ за допомогою чесько-українського дрона «Лелека» робить до 10 вильотів на день. Про це йдеться у сюжеті «Новин Донбасу».

Військовослужбовець 81-ї ОАЕМБр Антон розповідає, як бійці з його роти ведуть бойову роботу.

«Виявили, виходить, вогневі позиції танка, який працює по наших позиціях. Увійшли у взаємодію з нашою артилерією, чекаємо поки розрахунок наведеться і приступатимемо до роботи зі знищення вогневого засобу, такого як танк», – зазначив боєць.

Антон, як і його побратими з розвідроти 81-ї бригади, родом із Донецької області. Наразі вони намагаються не допустити просування російських військ углиб української території. Тому за допомогою дрону ведуть розвідку на околицях Сіверськодонецька та Лисичанська Луганської області.

Боєць показує на екрані, звідки були виходи.

«Ми підлетіли ближче, ціль підтвердили. Зараз відпрацьовуватимемо по цілі. Он бачиш, праворуч димок підіймається? Зараз ми ведемо вогневий вплив на виявлений танк. Поки у нас ситуація дозволяє далі проводити коригування, тобто ми зараз літаємо навколо цілі, будуть ще повторні постріли. Поки у нас небо чисте, поки боєприпаси є, ми далі вражатимемо нашу ціль. Поки не влучимо куди треба», – сказав військовослужбовець.

Після таких пристрілювальних пострілів артилеристи проводять коригування і вже з другого разу намагаються вразити ціль. Однак, як тільки розвідники розуміють, що їх завдання виконано, вони садять БПЛА в безпечній зоні.

За словами військовослужбовця 81-ї бригади Вадима, така робота для них – звичайна та рутинна.

«Таких вильотів може бути за день до 10. На сьогодні виконали, зараз поміняємо батарею і чекатимемо нових вказівок», – сказав він.

Під рутиною Вадим має на увазі коригування вогню, виявлення позицій окупантів, їхньої техніки та передачу всіх цих точок на екрани суміжних підрозділів. Роблять вони це за допомогою чесько-українського дрона «Лелека». Такий БПЛА може літати на 90 кілометрів від точки пуску та триматись у повітрі до чотирьох годин.

Вадим зазначив, що серед бійців цей дрон також називають «лімузин».

«Через свої великі розміри в порівнянні з першою моделлю «Лелеки». У принципі все те саме: цільове призначення, камера, через яку ми ведемо спостереження. І відповідно начинка, вона пройшла модернізацію. Якісь проблеми усунули, якісь ні. Але в принципі апарат робочий, можна на ньому працювати», – стверджує воїн.

Вадим в армії служить за контрактом із 2021 року. З початком повномасштабного російського вторгнення два місяці був у пішій розвідгрупі.

Він розповів, що потім отримав травму і тоді його вже перевели на коптери.

«На коптерах я працював два роки. Богородичне, Святогірськ, потім сама Білогорівка. І нещодавно зазнав мінно-вибухової травми, почалися проблеми зі слухом, частково втратив слух. Але оскільки я вже навчений на "Лелеці", є пілотом, то продовжую працювати на "Лелеці"», - підкреслив Вадим.

З початком Курської операції для цих розвідників мало стати менше роботи, але противник так і не припинив свої накати на Білогорівку Луганської області.

Вадим каже, що нічого в принципі не змінилося.

«Противник як був добре оснащений, підготовлений, таким він і залишився. У принципі дуже сильно не дають життя їх FPV розрахунки. Велика кількість FPV. Скиди так само, тобто у них кількісна перевага в порівнянні з нами. І те саме – у крилах. Їх більше і не набагато вони якісніші. Ті самі «Орлани, «Зали» та інше», – резюмував військовий.

Попри тиск з боку окупаційних військ, уродженці Донецької області щодня намагаються не дати прорвати лінію оборони й навпаки відтіснити ворога до кордонів 1991 року. Адже за їхніми спинами родини та рідна земля.

Нагадаємо, що «Новини Донбасу» розповідали історії українських захисників із Донецької області, які руйнують російську пропаганду.

ТЕГИ

Місця
Донецька область Сіверськодонецьк Луганська область Лисичанськ Білогорівка
Організації
ЗСУ Армія РФ
Інше
Війна Дрони розвідка Десантники Лелека

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
16:30
Начальник штабу військової частини міг загинути під час вибуху автомобіля в окупованому Луганську
15:40
Російські війська перетнули канал, що захищав Часів Яр зі сходу — WSJ
15:35
Вибух авто в центрі окупованого Луганська: з'явилося відео моменту детонації, у машині загинув чоловік
14:59
У МОН відповіли, скільки дітей з окупованих територій навчаються в українських школах
23:22
Головне за день: Коли у ВСУ буде ескадрилья F-16. Армія РФ намагається прорватися біля Часов Яру
16:10
Окупанти відкрили частину траси, яка зв'яже Ростов із Маріуполем: вони назвали це «з'єднанням історичних регіонів РФ»
12:45
В окупованому Криму «націоналізували» підприємство ПАТ «Севастопольгаз»
09:41
Армія РФ просунулася біля чотирьох населених пунктів Донецької області — DeepState
07:38
З окупації в Україну повернули ще двох жінок
23:20
Горлівка знову атакована безпілотниками: 1 чоловік загинув, 4 — поранені
23:00
Головне за день: Зеленський показав план перемоги. США не захищатимуть небо України
16:32
«ДНР» хоче продавати донецькі підприємства російським «інвесторам» після відновлення
15:50
Партизани виявили секретне місце дислокації окупантів у Горлівці
12:11
За два місяці РФ захопила у 5,5 разів більше території України, ніж за весь 2023 рік — аналітики
11:41
ЗСУ будуть змушені залишити Селидове, щоб уникнути оточення — аналітик BILD
10:38
«Новини Донбасу» — у мобільному браузері Ceno: Тепер нас можна читати в окупації без VPN
10:10
«Запорука безпеки»: на окупованій Луганщині дітей вчать, як «правильно» спілкуватися з військовими РФ – ОВА
23:18
Головне за день: Військові КНДР втекли з фронту. Гуманітарна криза у Лисичанську
23:04
На окупованій Донеччині 48 дітей помістили до психіатричних лікарень через «радикалізм»
17:30
«ДНР» заявила про поранення п'яти мешканців Горлівки
усі новини
18:59
З'явилися фото наслідків сьогоднішнього удару по трамвайному ДЕПО у Костянтинівці
18:39
«Поки боєприпаси є, ми далі вражатимемо ціль». Як десантники з Донеччини запускають дрони в тил армії РФ
17:58
Відео з ймовірними північнокорейськими військовими знято на полігоні в Приморському краї РФ — українські експерти
16:55
Росія та Україна сьогодні обмінялися тілами військовослужбовців за формулою 501 на 89
16:53
Глава Міноборони розповів про пропозиції щодо обміну територій України на вступ до НАТО
16:48
ЗСУ знищили новітній російський танк Т-90 «Прорив» у Донецькій області: кадри
16:30
Начальник штабу військової частини міг загинути під час вибуху автомобіля в окупованому Луганську
16:25
На Донеччині скоротилася кількість школярів майже вдвічі
16:08
Відомо, скільки людей залишається на підконтрольній території Донеччини
15:50
Північна Корея вирішила відправити на війну 12 тисяч військових — розвідка Південної Кореї
15:40
Російські війська перетнули канал, що захищав Часів Яр зі сходу — WSJ
15:37
Канада передасть Україні 47 мільйонів доларів
15:35
Вибух авто в центрі окупованого Луганська: з'явилося відео моменту детонації, у машині загинув чоловік
14:59
У МОН відповіли, скільки дітей з окупованих територій навчаються в українських школах
14:14
«На нас чекає дуже важка зима»: Байден зробив важливу заяву про війну в Україні
14:09
Російська авіація скинула авіабомби на Костянтинівку: пошкоджені будинки, будівлі та лінії електромережі
13:28
У центрі окупованого Луганська вибухнув автомобіль: у ньому могли перебувати військові РФ
13:22
Умєров розповів, що західні партнери тиснуть на Україну щодо мобілізації з 18 років
12:31
«Чисельна перевага дається взнаки»: у DeepState розповіли про складну ситуацію в напрямку Курахового
12:22
Солдати Північної Кореї будуть воювати проти України вже з листопада
усі новини
ВІДЕО
Військовослужбовець 81-ї аеромобільної бригади ЗСУ з дроном «Лелека». Фото: «Новини Донбасу» «Поки боєприпаси є, ми далі вражатимемо ціль». Як десантники з Донеччини запускають дрони в тил армії РФ
18 жовтня, 18:39
Українські експерти з'ясували, що північнокорейські військовослужбовці прибули на полігон в Приморському краї Росії. Колаж: КіберБорошно/Тelegram Відео з ймовірними північнокорейськими військовими знято на полігоні в Приморському краї РФ — українські експерти
18 жовтня, 17:58
Знищення новітнього російського танка Т-90 «Прорив» в Донецькій області. Фото: кадр із відео ЗСУ знищили новітній російський танк Т-90 «Прорив» у Донецькій області: кадри
18 жовтня, 16:48
Припускають, що жертвою підриву автомобіля в окупованому Луганську міг стати начальник штабу військової частини. Кадр з відео Начальник штабу військової частини міг загинути під час вибуху автомобіля в окупованому Луганську
18 жовтня, 16:30
Наслідки вибуху в центрі захопленого Луганська. Фото: кадр із відео Вибух авто в центрі окупованого Луганська: з'явилося відео моменту детонації, у машині загинув чоловік
18 жовтня, 15:35
Наслідки вибуху у центрі Луганська. Фото: соцмережі У центрі окупованого Луганська вибухнув автомобіль: у ньому могли перебувати військові РФ
18 жовтня, 13:28

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір