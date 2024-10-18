- Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин якобы приехал в Торецк.
- Россия заявила, что снова захватила Невское в Луганской области.
- С 2025 года получить бесплатно льготные лекарства в оккупации смогут лишь те, у кого есть российский паспорт.
- Улицы оккупированного Харцызска усеяны авиабомбами.
- На окраинах Лисичанска отопления не будет.
- В Донецке нарисовали очередной пророссийский мурал.
- В оккупации студенты принесли цветы к памятнику Арсену Павлову Мотороле.
Об этих и других новостях из оккупации рассказывает проект «За гранью».