Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін нібито приїхав до Торецька.

Росія заявила, що знову захопила Невське на Луганщині.



З 2025 року отримати безкоштовно пільгові ліки в окупації зможуть лише ті, хто має російський паспорт.

Вулиці окупованого Харцизька усіяні авіабомбами.



На околицях Лисичанська опалення не буде.



У Донецьку намалювали черговий проросійський мурал.

