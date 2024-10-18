- Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін нібито приїхав до Торецька.
- Росія заявила, що знову захопила Невське на Луганщині.
- З 2025 року отримати безкоштовно пільгові ліки в окупації зможуть лише ті, хто має російський паспорт.
- Вулиці окупованого Харцизька усіяні авіабомбами.
- На околицях Лисичанська опалення не буде.
- У Донецьку намалювали черговий проросійський мурал.
- В окупації студенти принесли квіти до пам'ятника Арсену Павлову Моторолі.
Про ці та інші новини з окупації розповідає проєкт «За гранню».