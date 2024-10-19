Населенные пункты Донецкой области 10 раз были обстреляны войсками РФ за сутки

Последствия одного из обстрелов Донецкой области за сутки. Фото: ОВА

Российские военные за минувшие сутки 10 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Об этом по состоянию на утро 19 октября сообщили в областной военной администрации.

Покровский район. В Курахово 1 человек погиб и 2 ранены, повреждены частные дома и многоэтажки, торговый центр и супермаркет; в Горняке 1 человек погиб, повреждено 6 пятиэтажек. В Покровске повреждены дом, магазин и инфраструктурный объект; в Гришино повреждены 2 дома и линия электропередач.

Краматорский район. В Пискуновке Николаевской громады повреждены 2 дома, нежилое помещение, линия электропередач. В Константиновке повреждены 12 частных домов, 2 админздания, 2 линии электропередач.

Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 6 частных домов и многоэтажка.

Всего за сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 1729 человек, в том числе 740 детей.