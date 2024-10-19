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Населені пункти Донецької області 10 разів було обстріляно військами РФ за добу

19 жовтня 2024, 10:37

Населені пункти Донецької області 10 разів було обстріляно військами РФ за добу

Наслідки одного з обстрілів Донецької області за минулу добу. Фото: ОВА Наслідки одного з обстрілів Донецької області за минулу добу. Фото: ОВА

Російські військові минулої доби 10 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Про це станом на ранок 19 жовтня повідомили в обласній військовій адміністрації.

Покровський район. У Кураховому 1 особа загинула та 2 поранені, пошкоджені приватні будинки та багатоповерхівки, торговий центр та супермаркет; у Гірнику 1 особа загинула, пошкоджено 6 п'ятиповерхівок. У Покровську пошкоджено будинок, магазин та інфраструктурний об'єкт; у Гришиному пошкоджено 2 будинки та лінія електропередач.

Краматорський район. У Пискунівці Миколаївської громади пошкоджено 2 будинки, нежитлове приміщення, лінію електропередач. У Костянтинівці пошкоджено 12 приватних будинків, 2 адмінбудівлі, 2 лінії електропередач.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджено 6 приватних будинків та багатоповерхівку.

За добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту евакуйовано 1729 осіб, у тому числі 740 дітей.

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