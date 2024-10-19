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В Украине зарегистрировалось более 500 онлайн-медиа — глава Нацсовета

19 октября 2024, 18:40

В Украине зарегистрировалось более 500 онлайн-медиа — глава Нацсовета

Со времени принятия закона «О медиа» весной 2023 года в Украине зарегистрировалось более 500 онлайн-медиа.

Об этом «Новостям Донбасса» во время «Донбасс медиа форума» сообщила председатель Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк.

«У нас перед тем, как закон должны были принять, были страшные бои. Были два основных триггера. Это то, что Нацсовет станет цензором и сатрапом. А второй — это как раз дерегуляция онлайн. Говорили, что мы будем вмешиваться в Фейсбук, в страницы. Этот год показал, что зря все так боялись. Уже более пятисот зарегистрировались и это же добровольная регистрация для онлайн. Они приходят, потому что они видят, что они получают статус медиа, а страницы персональные мы не регулируем», — подчеркнула Ольга Герасимьюк.

В то же время она напоминает: если Нацсовет заметит грубые нарушения законодательства, то к любому медиа будут вопросы.

«Но мы смогли очень упростить отношения с нашими лицензиатами. Также очень много зарегистрировали печатных медиа. Во время войны они должны обязательно регистрироваться, после войны по желанию. Мы их не просто регистрируем, а стараемся помогать», — добавляет Ольга Герасимьюк.

Сейчас в парламент, по ее словам, подан ряд изменений в закон «О медиа». Кроме этого, для медиа существует ряд упрощений.

«Сейчас будет введен в действие электронный кабинет и нашим лицензиатам не надо будет ехать в Киев, стоять там, где-то сдавать документы. Уже сейчас это происходит. Вы заходите в свой кабинет и решить все свои вопросы там можно. Разве что вам нужна консультация дополнительно, то мы открыты к такой консультации. У меня очень позитивные новости о том, как это проходит», — комментирует Ольга Герасимьюк.

Победим цензуру вместе!

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