Со времени принятия закона «О медиа» весной 2023 года в Украине зарегистрировалось более 500 онлайн-медиа.



Об этом «Новостям Донбасса» во время «Донбасс медиа форума» сообщила председатель Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк.



«У нас перед тем, как закон должны были принять, были страшные бои. Были два основных триггера. Это то, что Нацсовет станет цензором и сатрапом. А второй — это как раз дерегуляция онлайн. Говорили, что мы будем вмешиваться в Фейсбук, в страницы. Этот год показал, что зря все так боялись. Уже более пятисот зарегистрировались и это же добровольная регистрация для онлайн. Они приходят, потому что они видят, что они получают статус медиа, а страницы персональные мы не регулируем», — подчеркнула Ольга Герасимьюк.



В то же время она напоминает: если Нацсовет заметит грубые нарушения законодательства, то к любому медиа будут вопросы.



«Но мы смогли очень упростить отношения с нашими лицензиатами. Также очень много зарегистрировали печатных медиа. Во время войны они должны обязательно регистрироваться, после войны по желанию. Мы их не просто регистрируем, а стараемся помогать», — добавляет Ольга Герасимьюк.



Сейчас в парламент, по ее словам, подан ряд изменений в закон «О медиа». Кроме этого, для медиа существует ряд упрощений.



«Сейчас будет введен в действие электронный кабинет и нашим лицензиатам не надо будет ехать в Киев, стоять там, где-то сдавать документы. Уже сейчас это происходит. Вы заходите в свой кабинет и решить все свои вопросы там можно. Разве что вам нужна консультация дополнительно, то мы открыты к такой консультации. У меня очень позитивные новости о том, как это проходит», — комментирует Ольга Герасимьюк.