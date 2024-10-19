В Україні зареєструвалось більше 500 онлайн-медіа — голова Нацради

З часу ухвалення закону «Про медіа» навесні 2023 року в Україні зареєструвалось більше 500 онлайн-медіа.



Про це «Новинам Донбасу» під час «Донбас медіа форуму» повідомила голова Національної ради України з телебачення та радіомовлення Ольга Герасим’юк.



«У нас перед тим, як закон мали ухвалити, були страшні бої. Були два основні тригери. Це те, що Нацрада стане цензором і сатрапом. А другий — це якраз дерегуляція онлайн. Казали, що ми будемо втручатися в Фейсбук, у сторінки. Цей рік показав, що даремно всі так боялися. Вже більше п’ятисот зареєструвалися і це ж добровільна реєстрація для онлайн. Вони приходять, бо вони бачать, що вони отримують статус медіа, а сторінки персональні ми не регулюємо», — підкреслила Ольга Герасим’юк.



В той же час вона нагадує: якщо Нацрада помітить грубі порушення законодавства, то до будь-якого медіа будуть питання.



«Але ми змогли дуже спростити стосунки з нашими ліцензіатами. Також дуже багато зареєстрували друкованих медіа. Під час війни вони повинні обов’язково реєструватися, після війни за бажанням. Ми їх не просто реєструємо, а намагаємось допомагати», — додає Ольга Герасим’юк.



Зараз у парламент, за її словами, поданий ряд змін до закону «Про медіа». Крім цього, для медіа існує ряд спрощень.



«Зараз буде введений в дію електронний кабінет і нашим ліцензіатам не треба буде їхати в Київ, стояти там, десь здавати документи. Вже зараз це відбувається. Ви заходите в свій кабінет і вирішити всі свої питання там можна. Хіба що вам треба консультація додатково, то ми відкриті до такої консультації. В мене дуже позитивні новини про те, як це проходить», — коментує Ольга Герасим’юк.