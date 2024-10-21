Армия РФ ударила по городам Мирноград и Курахово: есть погибшие и раненые

Последствия российских ударов по городам Покровского района Донетчины. Фото: Донецкая ОВА

21 октября российские войска обстреляли города Мирноград и Курахово Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



В Мирнограде повреждены 15 многоэтажек, 14 хозяйственных построек, два гаража, магазин и торговый павильон. Погибли два человека, еще один – ранен.



В Курахово повреждены пятиэтажка и административное здание. Погиб один человек, еще один – получил ранения.

Напомним, что в результате ночных авиаударов РФ по Харькову пострадали 13 людей.