Армія РФ вдарила по містах Мирноград та Курахове: є загиблі та поранені

Наслідки російських ударів по містах Покровського району Донеччини. Фото: Донецька ОВА

21 жовтня російські війська обстріляли міста Мирноград та Курахове Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



У Мирнограді пошкоджені 15 багатоповерхівок, 14 господарських будівель, два гаражі, магазин та торговий павільйон. Загинули дві людини, ще одна – поранена.



У Кураховому пошкоджені п'ятиповерхівка та адміністративна будівля. Загинула одна людина, ще одна – поранена.

Нагадаємо, що внаслідок нічних авіаударів РФ у Харкові постраждали 13 людей.