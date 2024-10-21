В Донецкой области сразу на трех направлениях фронта уменьшилось количество российских атак – ВСУ

На Краматорском, Торецком и Северском направлениях уменьшилось количество российских атак. Об этом в эфире «Суспільне. Студія» сообщила спикер оперативно-тактической группировки «Луганск» Анастасия Бобовникова.



По ее словам, за прошедшие сутки там произошло восемь боев.



«Это несколько меньше, чем обычно. Противник уменьшил количество своих штурмов на этих направлениях. Это может свидетельствовать о некоторой тактической паузе, которую взял враг для того, чтобы восполнить свои потери, БК и готовиться к новым штурмам», – отметила спикер ОТГ «Луганск».

Напомним, что десантники ВСУ отбили массированный российский штурм с участием более 20 единиц бронетехники на Донетчине.