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У Донецькій області відразу на трьох напрямках фронту зменшилася кількість російських атак – ЗСУ

21 жовтня 2024, 23:02

У Донецькій області відразу на трьох напрямках фронту зменшилася кількість російських атак – ЗСУ

На Краматорському, Торецькому та Сіверському напрямках зменшилася кількість російських атак. Про це в ефірі «Суспільне. Студія» повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Анастасія Бобовнікова.

За її словами, минулої доби там сталося вісім боїв.

«Це дещо менше, ніж зазвичай. Противник зменшив кількість своїх штурмів на цих напрямах. Це може свідчити про деяку тактичну паузу, яку взяв ворог для того, щоб заповнити свої втрати, БК і готуватися до нових штурмів», – зазначила речниця ОТУ «Луганськ».

Нагадаємо, що десантники ЗСУ відбили масований російський штурм за участю понад 20 одиниць бронетехніки на Донеччині.

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