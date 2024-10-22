Украинские десантники отбили 10 штурмов армии РФ на Кураховском направлении: ВСУ уничтожили танки и БМП оккупантов

Колонна бронетехники российских войск на Кураховском направлении. Фото: кадр из видео

За прошедшие сутки российские оккупанты 10 раз пытались штурмовать позиции 46-й аэромобильной бригады ВСУ на Кураховском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе 46-й ОАЭМБр.



В четырех случаях россияне задействовали разнообразную технику. В общей сложности на позиции украинских десантников направлялись шесть БМП, три танка и два автомобиля. В ходе боя уничтожены два танка и две БМП. Повреждены танк и БМП.

Напомним, что украинские десантники не дали российской бронетехнике прорвать оборону на Кураховском направлении.