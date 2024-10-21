Украинские десантники не дали российской бронетехнике прорвать оборону на Кураховском направлении: в ВСУ показали видео

Колонна бронетехники войск России на Кураховском направлении. Фото: кадр из видео

Армия РФ продолжает пытаться прорвать оборону украинских подразделений, захватить село Максимильяновка и создать условия для дальнейшего наступления на город Курахово Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе 46-й аэромобильной бригады ВСУ.



Поэтому оккупанты в очередной раз прибегли к штурмовым действиям, преследуя цель распылить огневые средства и БПЛА украинских войск.



На позиции десантников ВСУ заходили семь танков и 11 БМП. В ходе боя уничтожены два танка и пять БМП. Еще два танка повреждены.

Напомним, что десантники ВСУ отбили массированный российский штурм с участием более 20 единиц бронетехники на Донетчине.