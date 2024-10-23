На Донетчине фиксируют наибольшее количество угнанных авто

Где большев всего угонов авто. Фото: Опендатабот

С начала текущего года в Украине угнали 765 авто. Больше всего краж фиксируется в Донецкой области — 256. Об этом передает Опендатабот.



Второе место занимает Херсонская область, там 166 случаев. К слову, это половина — 55% от общего количества угнанных авто в 2024 году.



Тройку замыкает Волынь, в этом регионе фиксируют 104 автокражи — 13.6% от общего количества. Отметим, что в прошлом году антирейтинг замыкала Днепропетровская область с показателем в 137 угнанных авто или 11%.



Больше всего воруют легковых автомобилей — 516 транспортных средств или 67.5% в 2024 году. Следуют грузовики и мотоциклы — 98 и 42 случая соответственно. В прошлом году популярностью также пользовались автоприцепы — 113 дел.



Всего в течение полномасштабной войны украли больше всего ВАЗов (2107 и 21063) — 2,4 тыс., ГАЗов — 1 тыс. и RENAULT — 750 автомобилей (преимущественно, DUSTER). В 2022 году наблюдалось рекордное количество угонов.



Впрочем, следует заметить, что год от года топ авто меняется: так, в 2023 году в тройке лидеров VOLKSWAGEN подвинул RENAULT.



В этом году наиболее популярными среди воров стали машины марки NISSAN — 61 угон (8%). ВАЗ и VOLKSWAGEN также держатся в тройке лидеров - 57 (7.5%) и 53 (6.9%) машины.



Среди моделей больше всего пострадали от рук преступников MITSUBISHI L200 — 17 случаев. Еще 15 автомобилей украли модели NISSAN NAVARA, а VOLKSWAGEN — TRANSPORTER облюбовали лишь 14 преступников.