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На Донеччині фіксують найбільшу кількість викрадених авто

23 жовтня 2024, 14:25

На Донеччині фіксують найбільшу кількість викрадених авто

Де найбільше викрадень авто. Фото: Опендатабот Де найбільше викрадень авто. Фото: Опендатабот

З початку поточного року в Україні викрали 765 автомобілів. Найбільше крадіжок фіксується на Донеччині — 256. Про це передає Опендатабот.

Друге місце посідає Херсонська область, там 166 випадків. До речі, це половина — 55% від загальної кількості викрадених авто у 2024 році.

Трійку замикає Волинь, у цьому регіоні фіксують 104 автокрадіжки — 13.6% від загальної кількості. Зазначимо, що минулого року антирейтинг замикала Дніпропетровська область із показником у 137 викрадених авто або 11%.


Найбільше крадуть легкових автомобілів — 516 транспортних засобів або 67.5% у 2024 році. Слідують вантажівки та мотоцикли — 98 та 42 випадки відповідно. Минулого року популярністю також користувалися автопричепи – 113 справ.

Загалом протягом повномасштабної війни вкрали найбільше ВАЗів (2107 та 21063) — 2,4 тис., ГАЗів — 1 тис. та RENAULT — 750 автомобілів (переважно, DUSTER). У 2022 році спостерігалася рекордна кількість угонів.

Втім, слід зауважити, що рік у рік топ авто змінюється: так, у 2023 році у трійці лідерів VOLKSWAGEN посунув RENAULT.

Цього року найбільш популярними серед злодіїв стали машини марки NISSAN — 61 викрадення (8%). ВАЗ та VOLKSWAGEN також тримаються у трійці лідерів — 57 (7.5%) та 53 (6.9%) машини.

Серед моделей найбільше постраждали від рук злочинців MITSUBISHI L200 – 17 випадків. Ще 15 автомобілів украли моделі NISSAN NAVARA, а VOLKSWAGEN — TRANSPORTER облюбували лише 14 злочинців.

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