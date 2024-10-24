Российские оккупанты дронами атаковали Балку Журавку на Луганщине: есть раненые

Несколько дней назад получили ранения два жителя села Балка Журавка Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



По его словам, оба случая связаны с применением оккупантами дронов.



«Сначала россияне совершили сброс по гражданскому населению, затем взорвался непосредственно FPV-дрон. Так, у мужчины 1970 года рождения – минно-взрывная травма ступни и голени. Женщина 1967 года рождения получила осколочные ранения грудной клетки. У нее также зафиксировали перелом нижней челюсти. Раненых эвакуировали и доставили в больницу на Донетчине», – рассказал Лысогор.

Напомним, что войска России за сутки обстреляли несколько городов Донецкой области, в результате чего ранены четыре человека.