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Російські окупанти дронами атакували Балку Журавку на Луганщині: є поранені

24 жовтня 2024, 09:03

Російські окупанти дронами атакували Балку Журавку на Луганщині: є поранені

Кілька днів тому дістали поранення два мешканці села Балка Журавка Луганської області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

За його словами, обидва випадки пов'язані із застосуванням окупантами дронів.

«Спершу росіяни здійснили скид по цивільному населенню, потім вибухнув безпосередньо FPV-дрон. Так, у чоловіка 1970 року народження – мінно-вибухова травма ступні та гомілки. Жінка 1967 року народження отримала осколкові поранення грудної клітки. У неї також зафіксували перелом нижньої щелепи. Поранених евакуювали та доправили до лікарні на Донеччині», – розповів Лисогор.

Нагадаємо, що війська Росії за добу обстріляли кілька міст Донецької області, внаслідок чого поранені чотири людини.

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