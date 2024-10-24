В ФРГ россиянина обвиняют в убийстве двух украинских военных

В убийстве двух украинских военных в Германии обвиняют россиянина. Об этом сообщает издание Euronews.

Отмечается, что инцидент произошел в апреле 2024 года в городе Мурнау. Украинские военные 23 и 36 лет приехали туда лечиться.

По версии следствия, россиянин, проживающий в Германии с 1990-х годов, и украинцы были знакомы и в тот день вместе выпивали. У них завязался спор о российско-украинском конфликте, после чего обвиняемый напал на украинцев с ножом и зарезал их.

Сообщается, что россиянин почувствовал, что спор «задел его национальную гордость». Имя обвиняемого не уточняется.

Один военный скончался от травм на месте, а второго госпитализировали, но медикам не удалось его спасти.

Генеральная прокуратура Мюнхена предъявила россиянину обвинения в убийстве.