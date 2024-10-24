У ФРН росіянина звинувачують у вбивстві двох українських військових

У вбивстві двох українських військових у Німеччині звинувачують росіянина. Про це повідомляє видання Euronews.

Зазначається, що інцидент стався у квітні 2024 року у місті Мурнау. Українські військові 23 та 36 років приїхали туди лікуватися.

За версією слідства, росіянин, який мешкає в Німеччині з 1990-х років, і українці були знайомі і того дня разом випивали. У них почалася суперечка про російсько-український конфлікт, після чого обвинувачений напав на українців із ножем та зарізав їх.

Повідомляється, що росіянин відчув, що суперечка «зачепила його національну гордість». Ім'я обвинуваченого не уточнюється.

Один військовий помер від травм на місці, а другий був госпіталізований, але медикам не вдалося його врятувати.

Генеральна прокуратура Мюнхена звинуватила росіянина у вбивстві.