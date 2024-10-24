В оккупированном Бердянске тайно похоронили подростков, убитых летом 2023 года — адвокат

Тигран Оганнисян и Никита Ханганов. Фото: focus.ua

Подростков, убитых в оккупированном Бердянске, российские силовики вероятно похоронили летом этого года. Об этом пишет проект «Радио Свобода» «Новости Приазовья», ссылаясь на адвоката Андрея Якова.



Как сообщалось, летом 2023 года в Бердянске убили подростков Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова.



«Это было тайное погребение. Дело в том, что у них (подростков) было обвинение по статье, предусматривающей там обвинение в «террористической деятельности». И поскольку это дело было закрыто, условно при нереабилитирующих обстоятельствах, ребят нет, соответственно, они закрыли дело, не продолжали расследование. В них есть правило, что в таких обстоятельствах они не отдают тела родным и хоронят тайно. Но это не было официальным актом, где можно родным сообщить о том, что действительно в таких могилах лежат тела. Они отвечают официально о том, что из-за такого их законодательства погребение не предусмотрено. Но Бердянск — небольшой город и сомневаться в том, что их похоронили, нет оснований», — рассказал адвокат.



25 июня стало известно о гибели двух подростков Тиграна Оганесяна и Никиты Ханганова из оккупированного Бердянска, которых российские власти обвиняли в якобы подготовке диверсии на железной дороге.



Как утверждает оккупационная власть города, «на городской набережной, двое боевиков открыли огонь из автоматов. <…> террористы были блокированы и уничтожены». В Telegram-пабликах и соцсетях разошлось видео, записанное 17-летним Тиграном, предположительно, непосредственно перед тем как его убили.



Как сообщают журналисты, которые связались с родственницей семьи Оганесяна, накануне прошло опознание тел — подростки действительно убиты.



«Один из родителей был на опознании. Тигран застрелен в сердце, Никита в голову. В морге сказали, что застрелил снайпер. Тела почему-то привезли в детскую больницу, а бабушка сама перевозила вчера в морг, заплатив 1,5 тысячи гривен (пять тысяч рублей)», — рассказала женщина.



Соучредительница Медийной инициативы по правам человека, координатор направления «Война и правосудие» Ольга Решетилова сообщила, что подростков убил снайпер.



Ранее российские оккупационные власти обнародовали обвинения в «готовке диверсии» против двух подростков из Бердянска (оба 2006 года рождения).



По данным правозащитников, 24 мая 2023 года жители оккупированного Бердянска Тигран Оганнисян и Никита Ханганов получили обвинения от Следственного комитета РФ в якобы готовящейся диверсии на железной дороге. Им инкриминировали «нарушение» статьи 281 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает от 10 до 20 лет тюрьмы.



Следственный комитет утверждает, что подростки вступили в сговор для поддержки ВСУ в начале сентября 2022 года. Они якобы «повредили железнодорожные пути, чтобы не позволить российским вооруженным силам получить материальное обеспечение».



По данным правозащитников, Тиграна Оганесяна пять дней жестоко допрашивали и пытали. От подростка требовали признаться в подготовке диверсии.