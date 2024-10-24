В окупованому Бердянську таємно поховали підлітків, убитих влітку 2023 року — адвокат

Тигран Оганісян і Микита Ханганов. Фото: focus.ua

Підлітків, убитих в окупованому Бердянську, російські силовики, ймовірно, поховали влітку цього року. Про це пише проєкт «Радіо Свобода» «Новини Приазов'я», посилаючись на адвоката Андрія Якова.



Як повідомлялося, влітку 2023 року в Бердянську вбили підлітків Тиграна Оганісяна та Микити Ханганова.



«Це було таємне поховання. Річ у тому, що у них (підлітків) було звинувачення за статтею, яка передбачає звинувачення в "терористичній діяльності". І оскільки ця справа була закрита, умовно за нереабілітуючих обставин, хлопців немає, відповідно вони закрили справу, не продовжували розслідування. У них є правило, що за таких обставин вони не віддають тіла рідним і ховають таємно. Але це не було офіційним актом, де можна рідним повідомити, що справді в таких могилах лежать тіла. Вони відповідають офіційно про те, що через таке їхнє законодавство поховання не передбачено. Але Бердянськ — невелике місто і сумніватися, що їх поховали, немає підстав», — розповів адвокат.



25 червня стало відомо про загибель двох підлітків Тиграна Оганесяна та Микити Ханганова з окупованого Бердянська, яких російська влада звинувачувала у нібито підготовці диверсії на залізниці.



Як стверджує окупаційна влада міста, «на міській набережній двоє бойовиків відкрили вогонь з автоматів. <…> терористи були блоковані та знищені». У Telegram-пабликах та соцмережах розійшлося відео, записане 17-річним Тиграном, ймовірно, безпосередньо перед тим, як його вбили.



Як повідомляють журналісти, які зв'язалися із родичкою родини Оганесяна, напередодні пройшло впізнання тіл — підлітків справді вбито.



«Один із батьків був на впізнанні. Тиграна застрелили в серці, Микиту в голову. У морзі сказали, що застрелив снайпер. Тіла чомусь привезли до дитячої лікарні, а бабуся сама перевозила вчора до моргу, заплативши 1,5 тисячі гривень (п'ять тисяч рублів)», - розповіла жінка.



Співзасновниця Медійної ініціативи з прав людини, координатор напряму «Війна та правосуддя» Ольга Решетилова повідомила, що підлітків убив снайпер.



Раніше російська окупаційна влада оприлюднила звинувачення в «готуванні диверсії» проти двох підлітків з Бердянська (обидва 2006 року народження).



За даними правозахисників, 24 травня 2023 року жителі окупованого Бердянська Тігран Оганнісян і Микита Ханганов отримали звинувачення від Слідчого комітету РФ в диверсії на залізниці. Їм інкримінували «порушення» статті 281 Кримінального кодексу РФ, яка передбачає від 10 до 20 років ув'язнення.



Слідчий комітет стверджує, що підлітки почали змову для підтримки ЗСУ на початку вересня 2022 року. Вони нібито «пошкодили залізничну колію, щоб не дозволити російським збройним силам отримати матеріальне забезпечення».



За даними правозахисників, Тиграна Оганесяна п'ять днів жорстоко допитували та катували. Від підлітка вимагали зізнатися у підготовці диверсії.