В оккупированном Бердянске ликвидировали судью-предателя: он причастен к репрессиям и военным преступлениям

Подорванный автомобиль судьи-предателя Виталия Ломейко в Бердянске. Фото: ГУР

2 октября в микрорайоне Лиски недалеко от порта оккупированного Бердянска взорвался автомобиль, в котором находился судья-предатель Виталий Ломейко. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки.



Ломейко – судья Черниговского районного суда Запорожской области, оставшийся в Бердянске – нарушил присягу в условиях войны и добровольно пошел на сотрудничество с российскими оккупантами.



По данным ГУР, он причастен к репрессиям против украинцев и военным преступлениям в оккупации.

Напомним, что в Подмосковье нашли мертвым бывшего «министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР» Константина Завизенова.