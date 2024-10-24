Мнение граждан Украины о переговорах с РФ изменилось — центр Разумкова

За последний год количество сторонников мирных переговоров с Россией среди украинцев возросло. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Отмечается, что год назад 21% опрошенных полагали, что переговоры с Россией — «это действенный способ достижения мира, которым следует воспользоваться уже сейчас», а 63% были не согласны с этим.

В сентябре 2024 года доля тех, кто так считает, выросла до 35%, хотя относительное большинство (48%) с этим не согласны.

Соглашающихся с суждением «переговоры с Россией следует вести только после вытеснения ее войск на линию противостояния по состоянию на 23 февраля 2022 года», также стало больше. Доля таковых возросла с 25% до 37%. Вместе с тем с 61% до 41% снизилась доля тех, кто с этим не согласен.

Уменьшилось число тех, кто считает, что «переговоры с Россией следует вести только после вытеснения (вывода) ее войск на границы по состоянию на 1991 год» (их доля уменьшилась с 61% до 49%, не согласны, соответственно, 24% и 29%).

Отмечается, что опрос был проведен среди 2016 респондентов с 20 по 26 сентября 2024 года методом face-to-face во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных и территорий, на которых продолжаются боевые действия.