Думка громадян України щодо переговорів із РФ змінилася — Центр Разумкова

За останній рік кількість прихильників мирних переговорів із Росією серед українців зросла. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Зазначається, що рік тому 21% опитаних вважали, що переговори з Росією — це «дієвий спосіб досягнення миру, яким слід скористатися вже зараз», а 63% були не згодні з цим.

У вересні 2024 року частка тих, хто так вважає, зросла до 35%, хоча відносна більшість (48%) із цим не погоджується.

Погоджуваних із судженням «переговори з Росією слід вести лише після витіснення її військ на лінію протистояння станом на 23 лютого 2022 року», також побільшало. Частка таких зросла з 25% до 37%. Водночас із 61% до 41% знизилася частка тих, хто з цим не згоден.

Зменшилася кількість тих, хто вважає, що «переговори з Росією слід вести лише після витіснення (виведення) її військ на кордони станом на 1991 рік» (їх частка зменшилася з 61% до 49%, не згодні відповідно 24% і 29%).

Зазначається, що опитування було проведено серед 2016 респондентів з 20 по 26 вересня 2024 року методом face-to-face у всіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих та територій, на яких продовжуються бойові дії.