Чат «еВорог»: Как украинцы в оккупации могут помочь ВСУ

Военным нужна информация о российской артиллерии. Каждый украинец может помочь Силам обороны, сообщив о технике россиян в чатбот «еВорог».



«Артиллерия уничтожает технику, фортификации и живую силу на больших расстояниях. Российская арта, в частности, обстреливает мирные населенные пункты. Силам обороны нужна информация о пушках Д-74 и гаубицах Д-30, а также других артиллерийских системах», — пишет Телеграм-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Характерные черты такой техники:

- длинный ствол

- массивная конструкция

- два колеса

- во время стрельбы или обслуживания рядом до 5 человек

- буксируется грузовыми автомобилями



Артиллерию чаще всего размещают в лесополосах, во время работы издает характерный звук стрельбы — «выходы» или «минусы».



«Если вы или ваши родные живете на временно оккупированных территориях и заметили похожую технику — сообщайте в чатбот еВорог», — призывают в Минцифры.



Однако присылать информацию нужно только тогда, когда человек уверен в собственной безопасности.



«Удаляйте кадры оккупантов и переписку с чатботом, чистите папку «Удаленное» и кэш мессенджера, а также не обсуждайте по телефону перемещения техники россиян», — подчеркнули в Минцифры.



В приложение «еВорог» рекомендуют переходить только с главного экрана приложения «Дія» или по ссылке: https://t.me/evorog_bot.