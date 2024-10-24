Чат «єВорог»: Як українці в окупації можуть допомогти ЗСУ

Військовим потрібна інформація про російську артилерію. Кожен українець може допомогти Силам оборони, повідомивши про техніку росіян у чатбот «єВорог».



«Артилерія знищує техніку, фортифікацію та живу силу на великих відстанях. Російська арта зокрема обстрілює мирні населені пункти. Силам оборони потрібна інформація про гармати Д-74 та гаубиці Д-30, а також інші артилерійські системи», — пише Телеграм-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Характерні риси такої техніки:

- довгий стовбур

- масивна конструкція

- два колеса

- під час стрілянини або обслуговування поряд до 5 осіб

- буксується вантажними автомобілями



Артилерію найчастіше розміщують у лісосмугах, під час роботи видає характерний звук стрілянини — «виходи» або «мінуси».



«Якщо ви чи ваші рідні живете на тимчасово окупованих територіях і помітили схожу техніку — повідомляйте у чатбот "єВорог"», — закликають до Мінцифри.



Однак надсилати інформацію потрібно лише тоді, коли людина впевнена у власній безпеці.



«Видаляйте кадри окупантів і листування з чатом, чистіть папку «Видалене» та кеш месенджера, а також не обговорюйте телефоном переміщення техніки росіян», — наголосили в Мінцифри.



У програму «єВорог» рекомендують переходити тільки з головного екрана програми «Дія» або за посиланням: https://t.me/evorog_bot.