Российские оккупанты обстреляли Балку Журавку в Луганской области: есть погибший

В Луганской области российские захватчики непрерывно обстреливают село Балка Журавка и территорию вокруг. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



По его словам, россияне применяют в основном ствольную артиллерию и беспилотники.



«Время от времени – «Грады». В результате одного из ударов погиб 68-летний мужчина», – рассказал начальник ЛОВА.

Напомним, что войска РФ за сутки ударили по нескольким населенным пунктам Донетчины, в результате чего пять человек погибли, еще один – ранен.