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Российские оккупанты обстреляли Балку Журавку в Луганской области: есть погибший

25 октября 2024, 09:26

Российские оккупанты обстреляли Балку Журавку в Луганской области: есть погибший

В Луганской области российские захватчики непрерывно обстреливают село Балка Журавка и территорию вокруг. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

По его словам, россияне применяют в основном ствольную артиллерию и беспилотники.

«Время от времени – «Грады». В результате одного из ударов погиб 68-летний мужчина», – рассказал начальник ЛОВА.

Напомним, что войска РФ за сутки ударили по нескольким населенным пунктам Донетчины, в результате чего пять человек погибли, еще один – ранен.

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