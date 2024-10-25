Російські окупанти обстріляли Балку Журавку в Луганській області: є загиблий

В Луганській області російські загарбники безперервно обстрілюють село Балка Журавка та територію навколо. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За його словами, росіяни застосовують в основному ствольну артилерію та безпілотники.



«Час від часу – «Гради». Внаслідок одного з ударів загинув 68-річний чоловік», – розповів начальник ЛОВА.

Нагадаємо, що війська РФ за добу вдарили по кількох населених пунктах Донеччини, внаслідок чого п'ять людей загинули, ще одна – поранена.