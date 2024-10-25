Света зимой может не быть вообще — глава Запорожской ОВА

Жителей Запорожской области призывают готовиться к отсутствию света зимой. Об этом 25 октября сообщил в эфире телемарафона председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

«Я всем говорю, что мы должны готовиться к тому, что электричества не будет вообще. Может, это не нравится, потому что мы оперируем такими категоричными вещами. Но давайте готовиться к худшему. Будет лучше — будет супер», — объяснил он.

По словам главы ОВА, в регионе может не быть централизованного электроснабжения на водонапорные станции. На этот случай власти устанавливают два генератора.

В городах, где есть централизованное отопление, в том числе в самом Запорожье, на все крупные котельные будут установлены когенерационные установки. Первые из них заработают уже в декабре.

«Почему есть задержка и почему не до отопительного сезона? Потому что мы понимаем, что Украина — огромная страна, и сегодня у нас есть огромный спрос на когенерационные установки. Ни одно производство в мире не способно покрыть потребности огромного государства Украины. И также мы понимаем, что у нас денег нет», — отметил Федоров.

Украина обращается за помощью к партнерам, и они финансируют закупки.

«Для нас приобрели. И уже 15 ноября первые когенерационные установки будут на территории Запорожья. Подключение, мы надеемся, займет до месяца. Поэтому мы зарезервируем это», — сказал руководитель обладминистрации.

Федоров также отметил, что школы и больницы уже имеют обычные генераторы, способные обеспечить свет для образовательного процесса и оказания медпомощи. Благодаря партнерам Украины семьи, проживающие в прифронтовой зоне, получили материальную помощь или топливные материалы для обогрева своих домов.