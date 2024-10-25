Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Света зимой может не быть вообще — глава Запорожской ОВА

25 октября 2024, 10:58

Света зимой может не быть вообще — глава Запорожской ОВА

Жителей Запорожской области призывают готовиться к отсутствию света зимой. Об этом 25 октября сообщил в эфире телемарафона председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

«Я всем говорю, что мы должны готовиться к тому, что электричества не будет вообще. Может, это не нравится, потому что мы оперируем такими категоричными вещами. Но давайте готовиться к худшему. Будет лучше — будет супер», — объяснил он.

По словам главы ОВА, в регионе может не быть централизованного электроснабжения на водонапорные станции. На этот случай власти устанавливают два генератора.

В городах, где есть централизованное отопление, в том числе в самом Запорожье, на все крупные котельные будут установлены когенерационные установки. Первые из них заработают уже в декабре.

«Почему есть задержка и почему не до отопительного сезона? Потому что мы понимаем, что Украина — огромная страна, и сегодня у нас есть огромный спрос на когенерационные установки. Ни одно производство в мире не способно покрыть потребности огромного государства Украины. И также мы понимаем, что у нас денег нет», — отметил Федоров.

Украина обращается за помощью к партнерам, и они финансируют закупки.

«Для нас приобрели. И уже 15 ноября первые когенерационные установки будут на территории Запорожья. Подключение, мы надеемся, займет до месяца. Поэтому мы зарезервируем это», — сказал руководитель обладминистрации.

Федоров также отметил, что школы и больницы уже имеют обычные генераторы, способные обеспечить свет для образовательного процесса и оказания медпомощи. Благодаря партнерам Украины семьи, проживающие в прифронтовой зоне, получили материальную помощь или топливные материалы для обогрева своих домов.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Другое
Зима Запорожская область отключение света

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
23:25
Главное за день: Россияне штурмуют Селидово. «Зачистки» в Мариуполе
22:35
«ДНР» заявила о ранении пенсионера при атаке беспилотника
14:49
«Беспрецедентная зачистка»: вблизи Мариуполя оккупанты массово проверяют местное население
08:58
Российская армия продвинулась в Селидово и двух селах Донецкой области — DeepState
23:26
Главное за день: Куда РФ пойдет дальше в Украине? Тайный пункт договора между КНДР и РФ
23:21
Ржавый цвет и запах канализации: в оккупированном Мариуполе жители жалуются на низкое качество воды из-под крана
17:48
На Луганщине оккупанты проверяют местный бизнес и его работников: в ОВА объяснили, с чем это связано
16:58
В Курахово Донецкой области полицейские провели эвакуацию под прицелом российских дронов
15:52
В оккупированном Луганске нехватка водителей коммунального транспорта: город на грани коллапса – ОВА
14:15
Воины 24 ОМБр показали, как сейчас выглядит Часов Яр
09:58
Российская армия может начать наступление на Запорожье — The Economist
08:45
Российские войска оккупировали Новосадовое в Донецкой области
23:00
Главное за день: «Кадыровцы» разворовывают завод в Мариуполе. РФ прорвала оборону Часов Яра?
22:39
«ДНР» заявила о гибели 1 человека и ранении 8 под обстрелами
16:27
На оккупированной Донетчине незаконно осужден еще один украинский военнопленный
12:15
В Селидово войска РФ добились успехов на флангах и пытаются резко обострить ситуацию — офицер ВСУ
10:49
Мариуполь: С комбината имени Ильича соратники Кадырова вывозят оборудование и металл — WSJ
23:15
Главное за день: Обстрелы Киева, Запорожья и Кривого Рога. «ДНР» продолжает судить «азовцев»
17:11
Из оккупированного Крыма эвакуировали на подконтрольную территорию Украины пенсионерку
17:08
Дончанин, воевавший за российскую армию на Донбассе, пожаловался на преследования со стороны боевиков
все новости
11:40
ВСУ на Луганщине поразили ЗРК «Бук-М3» и уничтожили радиолокационную станцию «Бук-М2» оккупантов
11:30
ВСУ уничтожили технику РФ на миллионы долларов в Курской области
11:13
В оккупированном Мариуполе россияне начали строительство военной базы. Где она будет находиться
10:58
Света зимой может не быть вообще — глава Запорожской ОВА
10:49
Россияне убили женщину в Покровской громаде
10:35
При стрельбе у российской гаубицы разорвало ствол
10:22
Россияне 12 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области за сутки
10:15
ПВО Украины сбила 36 из 63 российских БпЛА
09:58
С начала полномасштабного вторжения Украина получила более 19 тысяч тонн гумпомощи для энергосектора
09:26
Российские оккупанты обстреляли Балку Журавку в Луганской области: есть погибший
09:19
Илон Маск регулярно поддерживает связь с Путиным
09:09
Войска РФ за сутки ударили по нескольким населенным пунктам Донетчины: пять человек погибли, еще один – ранен
08:56
Армия РФ за сутки потеряла 1630 солдат и 34 артсистемы
08:48
Российские войска продвинулись в Луганской области – DeepState
08:45
Путин заявил, что получал от Украины секретное мирное предложение
08:17
Ночью Киев атаковали дроны: в КГВА сообщили о последствиях
23:40
Украинизация: На прифронтовых территориях тоже действуют языковые программы
23:25
Главное за день: Россияне штурмуют Селидово. «Зачистки» в Мариуполе
22:35
«ДНР» заявила о ранении пенсионера при атаке беспилотника
21:55
Чат «еВорог»: Как украинцы в оккупации могут помочь ВСУ
все новости
ВИДЕО
«Дорога смерти» в Курской области. Фото: кадр из видео ВСУ уничтожили технику РФ на миллионы долларов в Курской области
25 октября, 11:30
У российской гаубицы разорвало ствол при стрельбе. Фото: кадр из видео При стрельбе у российской гаубицы разорвало ствол
25 октября, 10:35
Спасение людей в Лиманской громаде. Фото: кадр из видео «Снаряды разрушили дом, а жена получила ранения»: на Донетчине полицейские под огнем россиян спасли семьи
24 октября, 17:01
Последствия удара РФ по Купянску. Фото: Харьковская областная прокуратура Удар РФ по Купянску: стало известно о погибшей женщине, количество раненых возросло
24 октября, 15:55
Проверки вблизи оккупированного Мариуполя. Фото: личная страница советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко «Беспрецедентная зачистка»: вблизи Мариуполя оккупанты массово проверяют местное население
24 октября, 14:49
Бои в Селидово. Фото: кадр из видео Россияне с восточных окраин пытаются проникать в Селидово, но украинские войска их выбивают – НГУ
24 октября, 13:28

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор