Світла взимку може не бути взагалі — голова Запорізької ОВА

Жителів Запорізької області закликають готуватись до відсутності світла взимку. Про це повідомив 25 жовтня в ефірі телемарафону голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Я всім говорю, що ми повинні готуватися до того, що електрики не буде взагалі. Може, це не подобається, бо ми оперуємо такими категоричними речами. Але давайте готуватися до найгіршого. Буде краще – буде супер», – пояснив він.

За словами глави ОВА, у регіоні може не бути централізованого електропостачання на водонапірні станції. На цей випадок влада встановлює два генератори.

У містах, де є централізоване опалення, в тому числі в Запоріжжі, на всі великі котельні будуть встановлені когенераційні установки. Перші з них почнуть працювати в грудні.

«Чому є затримка та чому не до опалювального сезону? Тому що ми розуміємо, що Україна — величезна країна, і сьогодні ми маємо величезний попит на когенераційні установки. Жодне виробництво у світі не здатне покрити потреби величезної держави України. І також ми розуміємо, що ми не маємо грошей», — зазначив Федоров.

Україна звертається за допомогою до партнерів і вони фінансують закупівлі.

«Для нас придбали. І вже 15 листопада перші когенераційні установки будуть на території Запорожжя. Підключення, ми сподіваємось, займе до місяця. Тому ми зарезервуємо це», — сказав керівник обладміністрації.

Федоров також зазначив, що школи та лікарні вже мають звичайні генератори, здатні забезпечити світло для освітнього процесу та надання медичної допомоги. Завдяки партнерам України сім'ї, які мешкають у прифронтовій зоні, отримали матеріальну допомогу чи паливні матеріали для обігріву своїх будинків.