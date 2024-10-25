В оккупированном Мариуполе растет количество этнических конфликтов: в мэрии назвали основных участников

В оккупированном Мариуполе продолжаются этнические конфликты. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил советника мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



По его словам, подобных конфликтов достаточно много в городе.



«Большая «чеченская диаспора», которая там живет. Поэтому речь идет не только про военных, но и про гражданских. Ясное дело, что большое количество конфликтов между ними и этническими россиянами, которых стало больше. Ну и добавляются вот эти «новые мигранты» или, как их называют, «натурализованные граждане России» – туркмены, узбеки, которые получили российские паспорта и работают на территории Мариуполя. Это все «большой клубок» проблем, которые «размазаны» по территории РФ. И вот они на сегодняшний день в Мариуполе», – сказал Андрющенко.



Советник мэра Мариуполя утверждает, что местных жителей эти конфликты цепляют меньше всего.



«Люди научились держаться от них как можно дальше», – отметил он.

Напомним, что в оккупированном Мариуполе россияне начали строительство военной базы.