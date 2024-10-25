В окупованому Маріуполі зростає кількість етнічних конфліктів: у мерії назвали основних учасників

В окупованому Маріуполі продовжуються етнічні конфлікти. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



За його словами, подібних конфліктів досить багато у місті.



«Велика «чеченська діаспора», яка там мешкає. Тому йдеться не лише про військових, а й про цивільних. Ясна річ, що велика кількість конфліктів між ними та етнічними росіянами, яких побільшало. Ну і додаються ці «нові мігранти» або, як їх називають, «натуралізовані громадяни Росії» – туркмени, узбеки, які отримали російські паспорти та працюють на території Маріуполя. Це все «великий клубок» проблем, які «розмазані» територією РФ. І ось вони на сьогодні у Маріуполі», – сказав Андрющенко.



Радник мера Маріуполя стверджує, що місцевих жителів ці конфлікти чіпляють найменше.



«Люди навчилися триматися від них якнайдалі», – зазначив він.

Нагадаємо, що в окупованому Маріуполі росіяни розпочали будівництво військової бази.