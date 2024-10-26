Пушилин показал, как проехал в Украинск через ряд прифронтовых городов, но эвакуировать людей оттуда — не может

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин с прессой приехал в оккупированный Украинск, за который еще в сентябре велись активные бои.



«Проехал через освобожденные Галицыновку, Мемрик, Лесовку, чтобы добраться до Украинска. В нем в разной степени повреждены все жилые дома, очень много полностью выгоревших. Люди сейчас живут в подвалах. Там, где я был, находятся человек 25», — заявил Пушилин.



При этом эвакуировать оставшихся людей оккупанты не могут, о чем глава группировки прямо заявил тем, кто сейчас живет в подвалах Украинска. Пушилин утверждает, что сейчас вывозить гражданских небезопасно и что это будет возможно позднее.



«А пока доставим им необходимые продукты и бензин для генераторов», — написал Пушилин в Telegram, приложив к посту видео, как он ездит по прифронтовым территориям.



Украинск был захвачен в конце сентября.



Схожая ситуация и в Угледаре. В начале октября в группировке «ДНР» заявили, что российские военные не могут эвакуировать мирных жителей из недавно захваченного города. Тем, кто прячется в подвалах, российские военные привозят продукты и воду, утверждают в «ДНР».

